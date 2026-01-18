立憲民主党と公明党で結成した新党「中道改革連合」は１７日、Ｘのアカウントを開設した。

初投稿では、１６日に行われた「新党名発表記者会見」の動画をアップ。「『中道』とは、右にも左にも傾かずに、対立点があっても、対話と熟議を通して解を見いだしていく」などとつづり「中道改革連合の出発点となる会見です。ぜひご覧ください」と呼びかけた。

続けて会見の中の「新党『中道改革連合』に込めた思いと、１９日発表予定の綱領・政策について語りました」「その覚悟を、ぜひご覧ください」とし、会見の一部をアップ。

さらに「結局、選挙のために集まっただけでは？」「中道改革って、結局なに？」「そんな世論の声を、そのまま、両代表にぶつけました。本日、中道改革連合の企画動画として、野田代表・斉藤代表の収録を実施。現在、編集中です」と近々、両代表の動画のアップも告知した。

この中道改革連合のＸは１８日午後１時現在、フォロワーは１・４万。自民党広報が４３・４万、国民民主党が１５・５万、共産党が１５・６万、社民党が５・２万、チームみらい１０・５万であるのを見ると、まだまだフォロワーは少なめ。だが、リプ欄には、賛否を含め、６００件以上のコメントが寄せられている。選挙までにフォロワーはどこまで増えて行くか、注目だ。