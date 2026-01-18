元TOKIOの松岡昌宏（49）が18日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。2026年について「とてもいい感じにスタートいたしました」と報告した。

この日は年明け1回目、15日に収録したものを放送。年末年始の生活について振り返った。1日から7日までは2拠点生活を送る函館で過ごし、9日が仕事始めだったという松岡はその日に新会社MMsunのメンバーと初詣と新年会。誕生日の11日まで東京で過ごし、12日に再び北海道へ。札幌でCM撮影を行ったという。

年始は「ほとんど北海道にいました」とし「昨日（14日）までだから、実質東京には8、9、10、11と、今日だからまだ4日ぐらいしかいない」と話した。

「今月も1回行かなきゃいけないからね、仕事で。だから、北海道と東京、行ったり来たりしながら、ほんとにお互いのいいところを見つつ、今年26年もとてもいい感じにスタートいたしました」と報告した。

「いろんなことにも挑戦できる」とし、「来週あたりにはちょっと今年こんなことやるよっていうお仕事のご報告もできるんじゃないかなと思っている」と話した。