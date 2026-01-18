SixTONESの高地優吾が18日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相の韓国、イタリアとの首脳会談についてコメントした。

高市氏は13日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。地元・奈良市内のホテルで韓国の李在明大統領との首脳会談後に、2人でドラムでセッションする「ドラム外交」を行ったとし、その様子の写真を投稿した。 また、高市氏は16日、イタリアのメローニ首相が来日した15日に49歳の誕生日を迎えたことを祝福。共同記者発表でファーストネームの「ジョルジャ」と呼び「誕生日を日本で迎えてくれたことは光栄だ。日本国民と共にお祝いする」と伝えた。この他、2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」とサンリオのコラボ商品を贈呈。「ハローキティ」のグラスなどもプレゼント。イタリアは花博への参加を表明している。メローニ氏の娘はサンリオのキャラクターが好きだとされる。

韓国とイタリアとの首脳会談のVTRを見てMC爆笑問題田中裕二から「高地くんどう思いますか」と問われて高地は「そうですね、ちょっとあれですけど、石破さんとは大違いだなぁ、って、正直な感想で。石破総理のときはスマホいじってだったりとか、ちょっと誰とも何もしゃべらないで座ったままとか。でも、ああやってパフォーマンスかもしれないですけど、外交のものを視聴者に届けてくれるっていうのは、すごく安心感がある、っていうか。ちゃんと気付いてくれてるな、って国の代表としてはすごく誇らしいなって思いましたね」と語った。