◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（１月２１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

今年最初の地方ダートグレード競走に出走する３歳馬１３頭の枠順が１月１８日、確定した。

ＪＲＡ勢では、４戦目の前走で大差勝ちで初勝利を挙げたフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は大外の８枠１３番に決定した。新馬戦、寒椿賞とデビュー２連勝のカタリテ（牡３歳、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）は５枠７番。今村聖奈騎手とコンビを組み続けるヘルメスギャング（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２枠２番に決まった。

地方勢では大井のハイセイコー記念で２着のポッドフェスタ（牡３歳、大井・的場直之舎、父デクラレーションオブウォー）は５枠６番に決定した。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、、性、斤量、騎手の順）

（１）レフレール （浦和）牡 ５６ 石川 倭

（２）ヘルメスギャング （美浦）牡 ５６ 今村 聖奈

（３）ストゥディア （船橋）牡 ５６ 山中 悠希

（４）ウォークアップ （船橋）牡 ５７ 張田 昂

（５）アップタウン （船橋）牝 ５４ 木間塚 龍馬

（６）ポッドフェスタ （大井）牡 ５７ 矢野 貴之

（７）カタリテ （栗東）牡 ５７ 高杉 吏麒

（８）ケンベテルギウス （浦和）牡 ５６ 藤本 現暉

（９）バスクレオン （川崎）牡 ５６ 西 啓太

（１０）ゴールデンコマンチ（浦和）牡 ５６ 福原 杏

（１１）チャーリー （美浦）牡 ５６ 御神本 訓史

（１２）ホワイトジェイド （浦和）牡 ５６ 高橋 哲也

（１３）フィンガー （美浦）牡 ５６ 戸崎 圭太

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。全て３歳馬。