◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（１月２１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

　今年最初の地方ダートグレード競走に出走する３歳馬１３頭の枠順が１月１８日、確定した。

　ＪＲＡ勢では、４戦目の前走で大差勝ちで初勝利を挙げたフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は大外の８枠１３番に決定した。新馬戦、寒椿賞とデビュー２連勝のカタリテ（牡３歳、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）は５枠７番。今村聖奈騎手とコンビを組み続けるヘルメスギャング（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２枠２番に決まった。

　地方勢では大井のハイセイコー記念で２着のポッドフェスタ（牡３歳、大井・的場直之舎、父デクラレーションオブウォー）は５枠６番に決定した。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、、性、斤量、騎手の順）

　（１）レフレール　　　　（浦和）牡　５６　石川　倭

　（２）ヘルメスギャング　（美浦）牡　５６　今村　聖奈

　（３）ストゥディア　　　（船橋）牡　５６　山中　悠希

　（４）ウォークアップ　　（船橋）牡　５７　張田　昂

　（５）アップタウン　　　（船橋）牝　５４　木間塚　龍馬

　（６）ポッドフェスタ　　（大井）牡　５７　矢野　貴之

　（７）カタリテ　　　　　（栗東）牡　５７　高杉　吏麒　

　（８）ケンベテルギウス　（浦和）牡　５６　藤本　現暉

　（９）バスクレオン　　　（川崎）牡　５６　西　啓太

（１０）ゴールデンコマンチ（浦和）牡　５６　福原　杏

（１１）チャーリー　　　　（美浦）牡　５６　御神本　訓史

（１２）ホワイトジェイド　（浦和）牡　５６　高橋　哲也

（１３）フィンガー　　　　（美浦）牡　５６　戸崎　圭太　

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。全て３歳馬。