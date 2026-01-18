◇ノルディックスキー・」ジャンプ Ｗ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２４８・４点の６位にとどまり、１７日の個人第１７戦に続く表彰台はならなかった。

１回目に１２９メートルを飛び６位につけた。上位を目指した２回目も１３８メートルの大ジャンプを披露したものの、順位は上げられなかった。

１３日に結婚した新妻が１７日に続き観戦。個人第１７戦終了後にはジャンプ台で、関係者や仲間とささやかなＷ杯初勝利、結婚のお祝いを行い新たなパワーを得て、国内最終戦に挑んでいた。

１８日の大会が終了し、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、五輪代表決定の基準日とする１９日前の大会がすべて終了。ジャンプ男子の五輪代表は３枠で、ＳＡＪが定める派遣推薦基準を３人が満たし、二階堂は代表当確となった。正式な五輪代表発表は１９日以降になる。

今大会を終え再び欧州に旅立つ。「今の状態を維持できればメダルは取れる」とラブパワーでメダル取りへ挑む。