西野未姫、両親＆祖母顔出し 娘と実家帰省VLOGに「幸せいっぱいで頬がゆるむ」「登場人物全員可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】元AKB48でタレントの西野未姫が1月17日、自身のInstagramを更新。娘とともに実家に里帰りした際の動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「登場人物全員可愛い」両親＆祖母顔出し実家帰省VLOG
西野は「実家に行った時の様子を撮りました」とつづり、「実家VLOG」と題した動画を公開。よちよち歩きの娘とともに新幹線で熱海駅に到着すると西野の父親「じぃじ」が出迎えに来てくれた姿や、実家での様子、両親と西野、娘で散歩やショッピングなどを楽しんでいる姿なども公開している。また「久しぶりのひぃばぁば」と娘にとっては曾祖母にあたる西野の祖母と娘の2ショットも披露している。動画の最後は「妊娠5ヶ月に抱っこ紐はもう無理だと気づきました」と結んでいる。
この投稿は「登場人物全員可愛い」「よちよち歩く娘さんの姿が可愛い」「幸せいっぱいで頬がゆるむ」「癒やされる」「じぃじが嬉しそう」「家族の愛を感じる」「ひぃばぁばとの2ショット尊い」「のんびり過ごす様子にほっこり」「家族全員仲良し」「素敵な里帰り」と反響を呼んでいる。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB「登場人物全員可愛い」両親＆祖母顔出し実家帰省VLOG
◆西野未姫、実家への里帰りの様子公開
西野は「実家に行った時の様子を撮りました」とつづり、「実家VLOG」と題した動画を公開。よちよち歩きの娘とともに新幹線で熱海駅に到着すると西野の父親「じぃじ」が出迎えに来てくれた姿や、実家での様子、両親と西野、娘で散歩やショッピングなどを楽しんでいる姿なども公開している。また「久しぶりのひぃばぁば」と娘にとっては曾祖母にあたる西野の祖母と娘の2ショットも披露している。動画の最後は「妊娠5ヶ月に抱っこ紐はもう無理だと気づきました」と結んでいる。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿は「登場人物全員可愛い」「よちよち歩く娘さんの姿が可愛い」「幸せいっぱいで頬がゆるむ」「癒やされる」「じぃじが嬉しそう」「家族の愛を感じる」「ひぃばぁばとの2ショット尊い」「のんびり過ごす様子にほっこり」「家族全員仲良し」「素敵な里帰り」と反響を呼んでいる。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】