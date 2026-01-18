「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）

社会人・大学生区間の３区（８・５キロ）で１月の箱根駅伝で３連覇の青学大のエースで、５区で異次元の区間新記録をマークした“シン・山の神”黒田朝日（岡山・青学大）は２３分５０秒の区間５位の走りで２人抜き、３位に押し上げた。トップは宮城、２位には福島が続いている。

首位と４６秒差の５位でタスキを受けると、埼玉代表の青学大・宇田川瞬矢（埼玉・青学大）、箱根駅伝４区で１年生ながら日本選手最高記録をマークした鈴木琉胤（千葉・早大）らとともに４位グループで先頭を追撃。宇田川としゃべりながら走る姿があった。

４キロ過ぎで集団から抜け出すと、兵庫の長嶋幸宝（旭化成）を捉えて３位に浮上。その後も先頭との差を詰め続け、トップ宮城と２３秒差で４区にタスキを渡した。

レース後は「なかなかコンディション上がってこない中ではあったんですけど、貢献できたんじゃないかなと。沿道からたくさん応援していただいて、すごく力になりました」と、充実した表情で振り返った。途中で宇田川と話していたことを問われると「あの時、僕が夏合宿の時に彼を抜いた時にやったサインをやり返されて、爆笑してしまった」と明かした。