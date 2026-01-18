工藤静香、“混ぜてチン”ヘルシーおやつの簡単レシピを紹介「これは作れそうです」「身体にもめちゃ良さそうですね」
歌手の工藤静香（55）が17日、自身のインスタグラムを更新。手軽に作れるヘルシーなおやつレシピを紹介した。
【写真】「これは作れそうです」工藤静香が紹介、“混ぜてチン”ヘルシーおやつの簡単レシピ
「栄養を摂りたい時の簡単おやつ！」と披露したのは、「抹茶おやつ」と「ゴマケーキ」の2品。「抹茶おやつ」は「豆腐半丁 全粒粉大さじ2 抹茶大さじ1 蜂蜜 バニラエッセンス無くても 全部一緒に混ぜて、600ワットで3分」、「ゴマケーキ」は「バナナ一本 ねりゴマ 卵1 てんさい糖 全部読まぜて600ワットで、2分！」とそれぞれ材料と簡単な調理工程を説明した。
「ガラスのボールで作って、そのままラップをかけてチンをしたら、丸くなってかわいいです！」「冷やして食べても美味しいです。抹茶にはホワイトチョコレートをかけると、抹茶ブラウニーになります。笑 米粉でも、薄力粉でも、全粒粉でも！ オートミールの粉だと、少し重いかもしれないです」とつい試してみたくなるようなアレンジ法も紹介している。
投稿には、「わぁ〜 ヘルシーおやつ」「簡単に作れそう！」「そして身体にもめちゃ良さそうですね」「健康的ですごく美味しそう」「ホントしーちゃんのアイディア凄い!!」「これは作れそうです」などのコメントが寄せられている。
