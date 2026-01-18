フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「友達」という人気女性アナウンサーから学生時代の素顔を明かされる場面があった。

この日のゲストである森は、番組のアシスタントMC、宇賀神メグアナウンサーと仲が良いと問われ、「そうなんです。学生時代からの友達です」と打ち明けた。

「えっ？友達だよね」と念を押すと、宇賀神アナは間を空けて「うん、友達、友達」と返答した。実際は「9年前に1度ランチに行った」と証言したが、その後は「行ってない」とポツリ。

それでも森は学生キャスター時代に同じ芸能事務所「セント・フォース」に所属しており、ラジオ番組にも一緒に出演したことがあると力説した。

その後、森の就職活動時の話となり、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「その時に宇賀神ちゃんに相談したわけでしょう？」とアナウンサーを目指し相談したと聞かれ、「そうです」と森。

宇賀神アナは「エントリーシートとか、カメラテスト。どういうことを聞かれるかとか、どういう衣装で行ったらいいかとか。メモを取りながら真面目に聞いてくれて」と回想し、「今の“あざと可愛い”という印象とだいぶ違うんですよ」と続けた。

加藤が「その時は真面目だったんだなあ」と語ると、森は「今も真面目です」とすぐさま訂正。「しんどいだろ？キャラ演じているのも」と言われると、苦笑しながら「演じているというのはないんですけれども。元々自分の中にはあった部分だと思うんですけれども」とコメントした。

就職活動は結局「テレ東だけ受かりました」と明かした。