米歌手テイラー・スウィフト（36）が、婚約者の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスTEトラビス・ケルシー（36）の将来に関する差し迫った問題に対処するため、結婚の計画を一時的に保留したと報じられた。昨年8月26日に2年ほどの交際を経て婚約を発表した2人は、今夏に大規模な挙式を計画中だと報じられていた。

3年連続で王者決定戦スーパーボウルに進出してきたチーフスは今季、プレーオフ進出争いから脱落して敗退。NFLで13年プレーしてきたケルシーは、引退の可能性が取り沙汰されている。

4日に行われたラスベガス・レイダース戦が現役最後の試合になるとの憶測が浮上する中、スウィフトは結婚式の準備よりも婚約者の気持ちを落ち着かせることに重点を置いていると情報筋が英デイリー・メール紙に語った。

米ニューヨーク・ポスト紙も、結婚の準備を進める中で2人は「最初の試練」に直面していると伝え、現時点で招待客リストはまだ半分も決まっていない状態だという。ケルシーは来季の去就についてはまだ検討中だと情報筋は話しており、スウィフトは結婚式の準備でストレスを感じさせないよう今は一緒に過ごす時間を楽しむことに集中してるという。

2人は挙式の日程や詳細は発表していないが、6月13日にロードアイランド州にある海に面するスウィフトの別荘で挙式する可能性などが取り沙汰されている。（千歳香奈子）