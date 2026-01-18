気象庁によりますと、北日本から東日本では20日にかけて、西日本と南西諸島では19日～20日は、強風や風雪、高波に注意。東北地方ではきょう（18日）暴風に警戒が必要だということです。

また、北日本では20日にかけて、東～西日本では20日は、大雪による交通障害に注意・警戒、着雪やなだれに注意を呼びかけています。

また、北日本では20日にかけて、東～西日本と南西諸島では19日～20日は、落雷や突風、降ひょうに注意を呼びかけています。

雪と雨のシミレーションでは、23日にかけて、大雪が予想される地域があります。

18日（日）

気象庁によりますと、きょう（18日）は、500hPa 5100m以下で-39℃以下の寒冷渦が中国東北区に南下し、夜までに日本海西部で低気圧が発生する見込みです。



気象庁の雪と雨のシミュレーションによると、北海道や北陸の一部で雪が降る予報です。

1９日（月）

気象庁によりますと、19日は、寒冷渦が沿海州付近に進み、日本海西部の低気圧は発達しながら三陸沖に進んで、寒冷前線が東～西日本の日本海側に伸びる見込みです。



また、夜までに日本海北部に別の低気圧が発生。東シナ海の気圧の谷は南西諸島付近に進むでしょう。

２０日（火）

気象庁によりますと、20日は寒冷渦は千島近海に進み、三陸沖の低気圧が急速に発達しながら千島の東に進む見込みです。日本付近は発達する低気圧と大陸の高気圧との間で、冬型の気圧配置となる見込みです。

２１日（水）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、21日も北日本から西日本にかけての日本海側を中心に雪が降る見込みです。

２２日（木）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、22日は、東北や近畿の一部などで大雪となるところもある見込みです。

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、23日は、東北や北陸の一部などで雪が降る予報となっています。



（予想にはブレ幅があります。最新の情報をご確認ください）

