「結腸がん」になると現れる”7つの症状”は？原因は医師が解説！

結腸にがん細胞が発生し、便通の異常や便に血が混じるなどの症状がみられる「結腸がん」について解説します。

結腸がんは、生活習慣の乱れ・家族歴・大腸疾患により、発症するといわれています。

初期には症状がほとんど現れず、病気が進むにつれて、特徴的な症状が現れることが一般的です。

今回は、結腸がんと大腸がんの違い・結腸がんの症状やなりやすい方について詳しく確認していきましょう。

監修医師：

竹内 想（名古屋大学医学部附属病院）

名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。

結腸がんの特徴

結腸がんの特徴を教えてください。

大腸の中でも、結腸（盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸）にがん細胞が発生するものを結腸がんと呼びます。発症して間もないうちには自覚症状がみられないことが特徴です。病気の進行に伴って、次第に便通の異常などが現れます。特に日本人の場合は、結腸の中でもS状結腸での発症が多いです。病気が進行すれば、がん細胞がリンパ節に転移したり他の臓器に遠隔転移したりすることも可能性も考えられます。がん細胞が腹腔内のあらゆる場所へ散らばって転移する「腹膜播種」が引き起こされることもあります。

大腸がんとはどのように違うのでしょうか？

まず大腸は、肛門から離れた部分から順に結腸と直腸に分けられています。結腸は右下の盲腸から始まり、さらに4つの部位に分けられています。ご自身のお腹の右側を縦に走るのが上行結腸、つまり上に向かう部分です。そして、へその上あたりを横に走るのが横行結腸です。さらに、腹部の左側を下るように走る部分を下行結腸といいます。最後に、下行結腸と直腸の間のカーブしている部分がS状結腸です。大腸がんは大腸に発症するがんのことですので、結腸がんは大腸がんの中に含まれます。

結腸がんにはどのような症状がみられますか？

発症して間もないうちは、自覚症状がみられないことがほとんどです。しかし、病気がある程度進行すると自覚できるような症状が現れてきます。結腸がんの主な自覚症状としては、以下のようなものが挙げられます。

便に血が混じったり便に血が付着したりする

便秘

下痢

便が以前よりも細くなる

残便感がある

お腹が張る

身体が酷く疲れやすくなる

これらの症状は、結腸がん以外でも現れることがあるため、受診せずに放置してしまいがちです。しかし、さらに病気が進行した場合、便の通り道が塞がる「腸閉塞」という状態が引き起こされ、腹痛や嘔吐などの症状もみられるようになります。病気を早期発見・早期治療するためにも、便に普段と変った様子がみられるようであれば、早めに医療機関を受診することが大切です。

発症する原因を教えてください。

結腸がんや直腸がんといった大腸がんは、生活習慣が発症原因の1つといわれています。例えば、以下のような生活習慣が発症リスクに関連しているといわれています。

喫煙

飲酒

肥満

加工肉や赤身肉の摂りすぎ（女性に多い）

運動不足

これらの生活習慣により必ず結腸がんが発症するというわけではありません。しかし、大腸がんの発症リスクを高める要因となりますので、思い当たる方は一度検査を受けることをおすすめします。

結腸がんになりやすいのはどのような方でしょうか？

先にお伝えした生活習慣以外にも、発症リスクが高くなるのは以下のような方です。

50歳以上の方

大腸がんの家族歴がある方

結腸に良性のポリープがある方

潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患を患っている方

家族性や遺伝性大腸疾患などの遺伝的素因がある方

特に、大腸がんには家族歴が関連しているといわれていますので、家族に結腸がん・直腸がん・大腸疾患などを患っている方がいる場合には注意しましょう。

また、過去に結腸に良性のポリープが見つかった方は、ポリープが「がん化」するケースもあります。定期的に大腸の検査を受けるようにしてください。

編集部まとめ



結腸がんは、早期に発見し適切な治療を受けられれば、比較的予後は良好です。

しかし、初期症状があまりみられないため、定期的な健康診断が重要といえるでしょう。

特に、日常的に喫煙をしている方・飲酒をしている方・加工肉や赤身肉をよく好んで食べている方などは注意が必要です。

適度な運動やバランスの良い食事を心がけ、健康を維持できるように心がけるようにしましょう。

