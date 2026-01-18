【射手座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月12日〜1月18日｜総合運＆恋愛運TOP３
『ライバルに立ち向かえない事情があります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
実験的にキャラクターを変えていきます。それは以前からなりたかったものの場合もあるでしょう。仕事や公の場ではライバル達の活躍が少し怖いです。あまり部外者の人達に知られたくない事情を抱えていたりして、攻撃もできないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
小さな希望や今手にしているものをなくしたくない気持ちが強いです。守るためには自分をすり減らしたり、性格をガラリと変えても良いと思うでしょう。シングルの方は、これから何かをスタートさせていく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたにグイグイ来て欲しい時です。
｜時期｜
1月21日 悩みが多い ／ 1月22日 諦め始める
｜ラッキーアイテム｜
パスケース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞