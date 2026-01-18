【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では適材適所を意識しましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
世の中には「頑張れば頑張るほど上手くいくこと」と「頑張っても上手くいかないこと」があると悟ります。上手くいかないことは単純に自分のためにならない物だと思いましょう。仕事や公の場では、苦手だった人が自分以外のものに興味を持ってくれます。距離ができて少し楽になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
恋愛に対するイメージも本命の人に対しての感情も変化していきます。自分がグレードアップしているように思えるようです。今で満足せずにもっと上昇していくと良いでしょう。シングルの方は、人生に対しての逃げ癖がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が現実的な考えをしてくれるようになります。
｜時期｜
1月21日 弱気になる ／ 1月25日 大人になる
｜ラッキーアイテム｜
マッサージ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞