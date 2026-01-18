米軍は、国際テロ組織アルカイダ系の幹部を殺害したと明らかにした/Susan Walsh/AP/File

（CNN）米国は17日、シリアで、国際テロ組織アルカイダ系組織の指導者に対して攻撃を実施したと発表した。この人物は、昨年12月に米国人3人が死亡した過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）による襲撃と直接的な関係があったとされる。

米中央軍によると、攻撃で死亡したのはビラル・ハサン・アルジャシム容疑者で、「経験豊富なテロリスト指導者」だったとされる。2025年12月13日にシリア中部パルミラで米軍兵士2人と民間人通訳1人が死亡した事件について、ISISの実行犯と「直接的なつながり」があったとしている。

米中央軍のクーパー司令官はX（旧ツイッター）への声明で、「米国人3人の死に関与したテロリスト工作員の死は、我が軍を攻撃するテロリストを追跡する我々の決意を示している」と述べた。

米国のヘグセス国防長官は米中央軍の投稿を受けて、SNSに「我々は決して忘れず、決して容赦しない」と書き込んだ。

米国は、昨年12月の攻撃を受け、作戦名「オペレーション・ホークアイ・ストライク」のもとで一連の攻撃を続けている。米中央軍は、これまでにISISのインフラや武器関連施設100カ所以上を攻撃したとしている。ISIS対策という長年の任務の一環として、現在も数百人の米兵がシリアに派遣されている。