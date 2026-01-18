元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。TBSの宇賀神メグアナウンサーとの関係性を明かした。

森は宇賀神アナとの関係を「学生時代からの友だちです」と語った。宇賀神アナが「友だち…うん？」とピンとこない表情をすると、アインシュタイン河井ゆずるは「なんか違うっぽいけど」とつっこんだ。

森は「友だちだよね？」と聞くと、宇賀神アナは「うん友だち、友だち」と棒読みっぽいトーンで返した。

宇賀神アナは「9年前に1度ランチに行った」と明かし、加藤から「それ以降は？」と聞かれると、「行ってない」と答えた。

森は「あと、同じ事務所だったんですよ。学生キャスターみたいなことをやっていたとき。セントフォースにいた。メグちゃんもセントフォースにいたんですよ。そのときラジオ番組とかでも一緒になってたと思う。お仕事もしてて、ご飯も行ってて」とアピールした。

加藤は「でも（ランチは）1回だけでしょ？」と聞くと、森は「1回ご飯行ったら友だちじゃないですか？」と聞き返し、加藤は「違うでしょ」と答えた。

河井は「その後連絡したりとかもなく？」と聞くと、森は「してなかったっけ？」と宇賀神アナに聞いた。

加藤は「してねえだろテメェ！」とキレ気味につっこんで笑いを誘い、「俺は宇賀神ちゃんのこと信用するね。俺は7年番組やってたら」と森に激しい口調で語った。

河井は「さっきまで（森に）あんなに合いの手打ってたのに…」と直前まで森に“メロメロ”だった加藤をつっこんだ。