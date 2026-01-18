タレント出川哲朗（61）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。今年のWBC観戦を話した。

3月に開幕するWBC日本戦チケット販売の話題の中、出川は「実は私」と話し始めた。「今回はアメリカに。正月休みしか取ったことないんだけど、今回は休みを取って、アメリカに応援に行きますよ」と、米国で行われる準々決勝以降の観戦に訪れることを明かした。

出演者たちが拍手すると、「もう飛行機のチケットを取って。ロッチの中岡（創一）君と（ずんの）飯尾君（和樹）と3人で」と、完全プライベートで行くと言い、「侍ジャパンの1人として」と胸をたたいた。

出川は前回23年WBCの日本対中国戦を東京ドームで観戦。そのチケット代が18万円だったことを「アッコにおまかせ！」で話したところ、転売での高額購入を疑われてネットで話題になった苦い経験がある。

そのため「なんであいつチケット取ったんだ、ってまた言われそうだから」と前置きし、「アメリカの知り合いのコーディネーターさんに向こうのサイトで取ってもらったんですよ」と話した。すると和田アキ子が「出川、気にしすぎ」と言い、笑いを誘った。