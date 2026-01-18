これが非モテの原因に。恋愛下手な女性が無意識にやっている「言動」
「私はモテない…」と悶々と悩んでいませんか？
もしかしたら男性から恋愛アプローチされない原因は自分自身にあるのかも。
そこで今回は、そんな恋愛下手な女性が無意識にやっている「言動」を紹介します。
自己中な印象を与えている
恋愛下手な女性は男性に自己中な印象を与えている可能性が高いです。
そういう女性は周囲の状況や相手の気持ちを考えず、自分だけが良ければOKという言動を無意識にしているもの。
コミュニケーションに消極的
恋愛下手な女性は意外と人とのコミュニケーションに消極的なところがあります。
それは自分に自信がないことが原因で、無意識のうちに人との接触をなるべく避けようとしてしまうのでしょう。
そうなると、周囲の人には自分の長所や魅力が全然伝わっていかなくなり、より男性の関心を惹くのが難しくなってしまうものです。
人の悪口や批判をよく口にしている
よく人の悪口や批判を口にしている女性も男性から距離を置かれやすく、結果的にモテなくなってしまいます。
なぜなら、女性の本性を知らなくても、男性は「あまり性格が良くないんだろうな」「俺も悪口とか言われているのかな」などの先入観を持ってしまうから。
それに、そういう女性と付き合ってしまうと、男性としては「自分も同類に見られそう」と危惧してしまうものです。
もし今回紹介した言動を無意識にしている気がするなら、ぜひ改善していきましょうね。
