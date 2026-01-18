運動しているのに下腹だけ出る…。40代からの体型の立て直しは「姿勢リセット」から
運動を続けているのに、なぜか下腹だけがすっきりしない。体重は大きく変わっていないのに、鏡を見ると「お腹だけ前に出てきた気がする」と感じる。40代を超えて、そんな違和感を抱え始める人は少なくありません。実はこの現象、筋トレ不足や運動量の問題だけではなく、日常の“姿勢のクセ”が深く関係しているケースが大半。そこで今回は、40代以降“下腹ぽっこり”が起こりやすい理由と、体型を立て直すための「姿勢リセット」の考え方を解説します。
下腹ぽっこりは筋トレ不足より「姿勢の影響」が大きい
長時間のデスクワークやスマホ操作が続くと、骨盤が後ろに倒れ、背中が丸まりやすくなります。この姿勢が習慣化すると、お腹の深層筋（インナーマッスル）がうまく働かず、内臓を支える力が低下しやすくなります。その結果、脂肪が大きく増えていなくても、下腹だけが前に押し出されたようなシルエットになりやすいのです。
運動をしていても、日常の大半を崩れた姿勢で過ごしていると、体は「使われない筋肉」を省エネモードに切り替えてしまいます。下腹が戻りにくいと感じる場合は、トレーニング内容よりも、まず普段の姿勢の質を見直すことが重要です。
座り姿勢・呼吸の浅さが“お腹を前に押し出す”
姿勢の崩れと同時に見直したいのが、呼吸の浅さです。猫背や骨盤後傾の姿勢では、肋骨が広がりにくく、呼吸が胸や首まわりに偏りやすくなります。本来、お腹まわりの筋肉は呼吸と連動して自然に使われる設計ですが、浅い呼吸が続くと腹圧が保てず、下腹の支えが弱くなっていきます。
さらに、長時間座りっぱなしの生活は、股関節やお尻まわりの筋肉を使いにくくし、骨盤の安定性も低下させます。その積み重ねが、運動していても「お腹だけ変わらない」という状態をつくりやすくしているのです。
体型を整え直す鍵は「姿勢を戻せる体」をつくること
下腹を引き締めたいとき、多くの人は腹筋運動や運動量の追加を考えがちですが、40代以降は“正しい姿勢に自然と戻れる体”をつくる視点が欠かせません。背骨の伸び、骨盤の角度、呼吸の深さが整うことで、インナーマッスルは無理なく働き始め、体幹の安定感も高まります。
具体的には、座るときに骨盤を立てる意識を持つ、肩や首の力を抜いて呼吸を深める、長時間同じ姿勢を続けないといった小さな積み重ねが効果的です。姿勢がリセットされると、筋肉の使われ方が変わり、見た目のラインにも少しずつ変化が表れてきます。
下腹だけが気になるときは、「もっと鍛える」よりも「正しく使える体に戻す」ことが近道。日々の姿勢を整える意識を取り入れることで、運動の効果も引き出され、体型は自然と立て直しやすくなっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで制作しています
