一途な想いが自然と伝わってくる。男性の「本気具合」がわかる瞬間

男性と順調に関係を育めているかが気になるなら、ふとした瞬間に男性がどんな対応を見せるかを確認してみるのがおすすめ。

そこで今回はきっと一途な想いが自然と伝わってくるであろう、男性の「本気具合」がわかる瞬間を紹介します。

一緒にいる時に、友達などと遭遇した時


男性と一緒にいる時、友達などと遭遇した時、男性の本気具合が手に取るようにわかるでしょう。

男性の友達だった場合、あなたのことを「彼女と付き合っているんだ」ときちんと紹介してくれますか？

あなたの友達だった場合、友達に「〇〇さんとお付き合いしている〇〇です」などときちんと挨拶してくれますか？

この２つをクリアしているなら、男性はあなたとの交際に真剣であるということです。

あなたとの約束を守れなかった時


男性の本気具合が手に取るようにわかるのが、あなたとの約束を守れなかった時の対応です。

約束を守れなかったことをしっかり反省してくれるか、果たせなかった約束をリカバリーしようとしてくれるかなどをチェックしてみましょう。

そういう態度や対応を見せてくれるなら、男性はあなたのことを心底愛しているでしょう。

男性の本気具合や真剣度を確かめたいと思っているなら、今回紹介した瞬間に男性がどんな対応を見せてくれるのかを改めて確認してみてくださいね。

