「大好き」って意味です。男性が愛する女性だけに言う「何気ない一言」
会話中に好きな男性の本心を推し量ることができたら、その後のアプローチ方法が見えてくるもの。
そこで今回は、男性が愛する女性だけに言う「何気ない一言」を紹介するので、ぜひ覚えておきましょう。
「僕たち価値観が合うよね」
会話をしている中で「僕たち価値観合うよね」と男性に相性の良さをアピールしてされてことありませんか？
そのセリフは、あなたに本気で惚れているからこその言葉。
「この前言ってた◯◯って…」
以前に話していた内容を覚えてくれていたら、あなたのことを真剣に想っている証。
本当に好きな人との会話は「どんなものが好きなのか」「行きたいところはどこだろう」などの情報収集も兼ねています。
次の誘いのきっかけにしたくて、細かいこともしっかり覚えているのです。
「大丈夫？無理しないでね」
「好きな人のことはなんでも気になってしまう」のは男性も同じ。
ほんの些細なことにも「大丈夫？」と本命女性のことを心配してしまいます。
例えばお酒をオーダーするとき、本気で好きな女性には「無理しなくていいからね」と気遣いの言葉をかけるでしょう。
「少し真面目な話してもいい？」
男性は本命の女性とは楽しい話だけにしたいと思っていても、仕事の状況や悩みを抱えていることだってもちろんあります。
本命の女性にはそういう悩みなども話したいという気持ちになるのです。
でも、自分の話をするのが申し訳ないという思いもあるので、「少し真面目な話してもいい？」と前置きが入るのも特徴です。
いずれのセリフも気遣いが感じられるため、すぐにキャッチできるはず。
男性からこんなセリフを言われたら、ぜひ優しく応えてあげてくださいね。
🌼もう彼女以外は愛せない。男性を夢中にさせる「鉄板のモテテク」