反り腰・ストレートネックを同時にリセット。１日１セット【姿勢から若返る】簡単ポーズ
最近、立ち姿や横姿がなんとなく老けて見える、腰や首の違和感が抜けにくい…そんな変化を感じていませんか？実はその原因、反り腰やストレートネックといった“姿勢の崩れ”が影響していることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダセツバンダサルヴァンガーサナ】。体幹・骨盤・背骨を同時に整えながら、無理なく姿勢バランスを立て直せるのが特徴です。
【エーカパーダセツバンダサルヴァンガーサナ】
（１）床に仰向けに寝て、ひざを立てる
（２）ゆっくりとお尻を持ち上げていく
（３）お尻をしっかり上げた状態のまま、ゆっくりと片脚を上げていき、上げきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
続けて、脚を変えて同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お尻をしっかり上げたまま片脚を上げていくこと」がポイント。脚を上げる際は姿勢が崩れやすいですが、おへその位置や骨盤が動かないように意識し、お尻を上げた際にひざが開いてしまったり、足を上げる際にお尻が下がってしまったり、肩が上がってしまったりしないようにも注意しましょう。姿勢が整うだけで、立ち姿の印象や腰まわりの安定感は大きく変わるので、無理なく習慣化してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
