ダイエットに“あと一押し”。体重を１〜２kg落としたい時におすすめの【簡単痩せ習慣】
ダイエットに取り組んでいる時「目標まであと１〜２kg」の時期が一番難しかったりするもの。そんなダイエットに“もう一押し”におすすめの【簡単痩せ習慣】を紹介します。
・朝一番に白湯を飲む
朝起きてまず「白湯」を飲むようにしましょう。それだけで身体に溜まった老廃物を排出しやすくなります。また、睡眠中に失った水分の補給ができますし、体を内側から温め代謝を上げる効果、腸を刺激して便通を良くする効果を期待できるのも嬉しいポイント。沸騰させたお湯を飲める温度まで冷ますだけでOKという手軽さも魅力です。
・飲み物を水または炭酸水に変える
飲み物を「常温の水または炭酸水」に変えてしまいましょう。１日にこまめに水や炭酸水を飲むことで、デトックス効果も期待できますし、便秘解消や美白効果も期待できます。なお、冷たい水や炭酸水は内臓に負担をかけるので、できる限り“常温”で飲むようにするのがポイントです。
・食事の“食べる順番”をルール化する
食事をする際は最初に温かいお茶か汁物（みそ汁やスープなど）を飲むことがダイエットに効果的。その理由は最初に温かいお茶や汁物を飲むことで胃が温まって膨らむので、食欲を高めるホルモンを抑えることを期待できるからです。なんとなく「まずはサラダから」という習慣になっているなら、「温かいお茶or汁物→サラダなどの野菜→タンパク質→最後にごはんや麺などの炭水化物」とぜひ改めてみてください。
今回紹介した痩せ習慣を実践することで、ダイエットの行き詰まりを解消できる可能性も上がるはずなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。