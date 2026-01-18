広島で全国都道府県対抗男子駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。1区（7キロ）には高校生のトップランナーが集い、宮城の鈴木大翔（仙台育英）が区間新記録をマーク。上位3人が従来の記録を上回る展開に、ファンに衝撃が広がった。

鈴木が圧巻のスパートを見せた。ラスト1キロで昨年末の全国高校駅伝1区（10キロ）で28分20秒の日本人最高記録をマークした福島の増子陽太（学法石川）に一時は離されたが、残り200メートルを切って逆転。19分6秒の驚異的な区間新記録で区間賞を獲得した。

区間2位の増子、同3位の兵庫・新妻遼己（西脇工）も従来の区間記録を上回る衝撃の展開となり、X上の駅伝ファンにも衝撃が広がる。

「宮城の鈴木くん、増子くん抜いて区間新すご」「やべえ区間新だったな」「なんかニューイヤーから箱根、全国駅伝と区間新でまくりなのはなんで？」「また区間新か」「宮城の追い上げ凄すぎる」などの声が上がった。

男子の駅伝では元日のニューイヤー駅伝、箱根駅伝でも区間新ラッシュとなり、話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）