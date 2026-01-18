イランの最高指導者ハメネイ師が17日、大規模反政府デモで数千人が死亡したと明らかにし、流血事態の責任はトランプ米大統領にあると主張した。

AFP通信などによる、とハメネイ師はこの日、演説を通じ「イスラエルと米国連係勢力が莫大な被害を招き数千人を殺した。われわれは米国大統領がイラン国民に加えた人命被害、損害、中傷謀略に対し有罪と考える」と話した。

ハメネイ師は続けて「これは米国の陰謀。米国の目標はイランを飲み込みイランを再び軍事的、政治的、経済的支配の下に置こうとすること」と主張した。

デモ隊に向けては「神の恩寵でイランは過去の扇動の背後を破壊したように必ず、扇動家の背後を打ち砕くだろう」とした。

イランでは先月28日から大規模反政府デモが続いている。外部人権団体はイラン政府の強硬鎮圧により3000人以上が死亡したと推定する。トランプ大統領は流血鎮圧と関連し軍事介入の可能性を示唆してきた。

ハメネイ師は今回のデモの背後に米国とイスラエルがあると主張し、「われわれは国を戦争に引き込むことはないが国内外の犯罪者が処罰せずにやり過ごすことを容認しないだろう」と警告した。