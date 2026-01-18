元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。就職時の苦労を語った。

森はアナウンサー職を受け「テレ東だけ受かりました」と語り「（テレビ局は）全部受けました。大阪まで」と明かした。

森は「大阪も全部最終までは残ったんですよ。だけど全部最終で落ちて」と明かし、スタジオを驚かせた。

アインシュタイン河井ゆずるが「手応えあったところはあった？」と聞くと、森は「あります、あります」と答えた。

森は「2人とかしか残ってないんですよ。もう受かると思って行くじゃないですか。でも採用の連絡が来ない。みたいなのを8社とか」と落ちた数を明かした。

加藤浩次は「それ自信なくしたでしょ」と反応し、森は「正解がわからなかったです。何が悪かったとかがわからなくて」と答えた。森は「最後にどうにでもなれと思って受けたテレ東に拾ってもらいました」と明かした。

加藤は「テレ東が神様に見えたでしょ」と話し、森は「あの、バナナがめっちゃ神様に見えて」と、テレビ東京のイメージキャラクター「ナナナ」をイジった。