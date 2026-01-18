ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡¢È¢º¬°ÊÍè¤Î±ØÅÁ¤Ç·ãÁö ¡ª ÃÏ¸µ²¬»³3¶è¤Ç5°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡ÚÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¡Û
¢£Å·¹ÄÇÖ Âè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê18Æü¡¢¹Åç¡¦Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÈ¯Ãå¡¢7¶è´Ö¡¢48Ò¡Ë
Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤Ëë§¤ò·Ò¤°¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡×¤¬¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÀÄ³ØÂç¤ò3Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡É¹õÅÄÄ«Æü¡Ê21¡Ë¤¬²¬»³¤Î3¶è¡Ê8.5Ò¡Ë¤òÁö¤ê¡¢È¢º¬°ÊÍè¤È¤Ê¤ë±ØÅÁ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
²¬»³¸©Î©¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»½Ð¿È¤Î¹õÅÄ¤Ï¡¢2¶è¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¤Î°ËÀÞ½Ù´õ¤«¤é5°Ì¤Çë§¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ4¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀéÍÕ¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡ÊÁá°ðÅÄÂç1Ç¯¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
2Ò¼êÁ°¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Êºë¶Ì¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç²¿¤«¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÊÂÁö¡£²¬»³¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Î5Áª¼ê¤Ë¤è¤ë4°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ç½ù¡¹¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²±§ÅÄÀî¡¢ÎëÌÚ¤é¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢Á°¤òÁö¤ë3°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¡¢Ä¹Åè¹¬Êõ¡Ê21¡¢°°²½À®¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¡£
¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏµÜ¾ë¤¬Ê¡Åç¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£±èÆ»¤Î´¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¹õÅÄ¤Ï3°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè74²óÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¹õÅÄ¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î²÷Áö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
