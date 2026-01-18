元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。テレビ東京で過ごした期間を明かし、共演者からイジられた。

森はテレビ東京に入社するまでに、最終面接まで進むも落ちた局が複数あったことを明かし、「2人とかしか残ってないんですよ。もう受かると思って行くじゃないですか。でも採用の連絡が来ない。みたいなのを8社とか」と落ちた数を明かした。

加藤浩次は「それ自信なくしたでしょ」と反応し、森は「正解がわからなかったです。何が悪かったとかがわからなくて」と答えた。森は「最後にどうにでもなれと思って受けたテレ東に拾ってもらいました」と明かした。

加藤は「テレ東が神様に見えたでしょ」と話し、森は「あの、バナナがめっちゃ神様に見えて」と、テレビ東京のマスコットキャラクター「ナナナ」をイジった。

森は9社目で受かったといい、「そこで号泣して、一生懸命働きます！って言って」と喜びを語った。

加藤は「それで、すぐ辞めたんだなぁ…」とイジり、河井も「やっぱり人間ってすぐ忘れるもんですね…」とかぶせ、島崎和歌子も「感謝とかね」と共感した。森はこの間も口に手をあて、上を見上げあざとさをアピールしていた。

島崎から「（テレ東に）何年いたんですか？」と聞かれ、森は「4年です」と答えた。加藤は「号泣から4年よ？オリンピック1回しか来てねえぜ？」とイジった。