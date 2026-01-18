オランダで躍動する22歳日本代表MFが劇的決勝弾！ 活躍ぶりを現地メディアも評価「圧巻のパフォーマンスを披露」
NECの佐野航大が勝利の立役者となった。
佐野、塩貝健人、小川航基の日本人３選手が所属するNECは、現地１月17日に開催されたエールディビジ第19節でNACブレダと敵地で対戦。４−３で勝利した。
小川がスタメン、塩貝がメンバー外となったゲームで、先発した佐野が結果を残す。３−３で迎えた90＋４分、ボックス手前で味方に巧みなヒールパス。この流れから、最後は自らゴール前に走り込み、右足でグラウンダーのシュートを流し込んだ。
22歳の日本代表MFにとっては、これが今季２点目となるゴール。勝点３をもたらす活躍に複数のオランダメディアが反応している。『VoetbalPrimeur』は、「サノが土壇場で決勝点を奪った」と報じ、『voetbalzone』は「佐野航大が圧巻のパフォーマンスを披露し、後半アディショナルタイムにNECをNACブレダ撃破へと導いた」と伝えた。
また、『ESPN NL』の公式Xが得点シーンを公開すると、SNS上では「なんて素晴らしい選手なんだ」「この調子で価値を証明し続けよう」「早くビッグクラブに移籍するんや」「結果出しすぎ」「ゴール素晴らしいけどチームメイトからの雑な祝福を見て愛されているのが分かる」「移籍の噂がある佐野が好調を維持して決勝ゴール」などの声があがった。
オランダに渡って３シーズン目。佐野が躍進を続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足でフィニッシュ！ 22歳日本代表MFが劇的決勝弾！
