「早くもコールドスリーブで進化」Perfume・かしゆか、着物姿を披露！「おでこ初めて見ました」「清楚」
Perfumeのかしゆかさんは1月17日、自身のInstagramを更新。着物姿を披露しました。
かしゆかさんは「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです 新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と続けました。
コメントでは「美しすぎです」「めっちゃ高貴で上品…‼」「前髪…！ わけゆか…！ 似合ってる！」「ぱっつんストレート以外の髪型初めて見たかもです」「せ、、清楚すぎる、、、」「早くも、コールドスリーブで進化したか」「おでこ初めて見ました」と称賛の声が多数寄せられています。
「めっちゃ高貴で上品…‼」かしゆかさんは「2026初釜 Hatsugama お着物は数年前に買った千總さんのものを。お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」とつづり、6枚の写真を投稿。まとめ髪でしっとりと大人っぽい、淡い桃色の着物姿を披露しています。
Perfumeメンバー3人の着物ショットも2023年5月の投稿では、Perfumeのメンバー3人が淡い色合いの着物に身を包んだ貴重なショットを披露しているかしゆかさん。ぱっつん前髪にストレートロングヘアがトレードマークだったかしゆかさんですが、今回の投稿での前髪を分けた最新ショットが注目を集めました。これからも、かしゆかさんの近況を知ることができる投稿に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)