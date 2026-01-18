◇卓球 WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

女子シングルスの準々決勝4試合が開催され、日本勢は佐藤瞳選手と大藤沙月選手がベスト4入りを果たしました。

カットマンの佐藤選手(世界ランク29位)は、韓国のキム・ナヨン選手(同26位)と対戦しました。第1ゲーム、佐藤選手はキム選手に先行されるも食らいつくと、最後は5連続ポイントで逆転勝ち。すると第2・3ゲームは1度もリードを許さず、ストレート勝ちを収めました。今大会、3回戦で中国の蒯曼選手(同4位)から金星を挙げた28歳が躍進を続けています。

大藤選手(同14位)は韓国のシン・ユビン選手(同12位)と対戦。第1・2ゲームを連取し勝利に王手をかけた大藤選手でしたが、第3・4ゲームは苦しめられ勝負は最終第5ゲームへ。それでも第5ゲームは立ち上がりから5点を連取すると、そのまま最後まで逆転を許さずに快勝。勝負強さを見せた大藤選手がフルゲームの激闘を制し、準決勝への切符をつかみました。

芝田沙季選手(同47位)はマカオの朱雨玲選手(同5位)と対戦。今季開幕戦「WTTチャンピオンズ ドーハ」を制した強豪相手にフルゲーム勝負まで持ち込んだ芝田選手でしたが、第5ゲームは終盤に引き離されて惜しくも敗戦。ゲームカウント2-3で準々決勝敗退となりました。

準決勝では佐藤選手がプエルトリコのA・ディアス選手(同20位)と、大藤選手が朱選手と対戦。決勝での日本勢対決が実現するか注目されます。

▽日本勢 準々決勝結果

佐藤瞳 3-0 キム・ナヨン

(11-8/11-1/11-4)

大藤沙月 3-2 シン・ユビン

(11-8/11-9/7-11/4-11/11-3)

朱雨玲 3-2 芝田沙季(7-11/11-5/11-7/2-11/11-7)