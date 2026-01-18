『帰ってきたウルトラマン』岸田文夫隊員役の西田健、地上波TVの仕事ラストへ 『科捜研の女 ファイナル』をもって…今後について説明
俳優・西田健（80）が17日、自身のXを更新し、23日放送のテレビ朝日系『科捜研の女 ファイナル』（後8：00）をもって、地上波ドラマの仕事が最後になると明らかにした。
【画像】西田健、地上波テレビの仕事をラストに（全文）
西田は「1月23日は『科捜研の女』のFINALでありますが、俳優西田健にとっても地上波テレビの仕事のラストになります」と報告。
続けて「やや複雑な気持ちになるのは当たり前この先は、『帰ってきたウルトラマン』のイベントに出席してあの時代の楽しかったことを皆さんと語り合える時間を作りたいと思っています」と伝えた。
西田は、演劇集団円の設立に参加。『帰ってきたウルトラマン』岸田文夫隊員を演じた。『科捜研の女』では京都府警本部・佐伯志信本部長を好演。
このほか、『太陽にほえろ！』『3年B組金八先生』や、大河ドラマをはじめとした時代劇、現代劇、『忍風戦隊ハリケンジャー』まで、多彩な作品に出演。映画、舞台など、幅広く活躍してきた。
