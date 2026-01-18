扶養内で働いていますが、「社会保険の加入」を会社から勧められました。入ったら扶養から抜けることになりますか？入った方が得なのでしょうか？

社会保険に加入すると扶養から外れるのが基本

扶養内の「扶養」には、主に税金の扶養（配偶者控除など）と社会保険の扶養（被扶養者）の2種類があります。

会社で社会保険に加入する場合、あなた自身が健康保険・厚生年金の被保険者になるため、原則として配偶者（または親）の社会保険の扶養からは外れます。その結果、毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれ、手取りが減る可能性があります。

ただし、税金の扶養（配偶者控除など）は別の基準で判定されるため、社会保険に加入したからといって必ずしも税扶養まで即アウトになるとは限りません。まずは「社会保険の扶養から外れる影響」と「税金面の扶養の影響」を分けて考えるのがポイントです。



扶養の基準は「税金」と「社会保険」で違うので要注意

税金の扶養は、一般的に年収123万円（給与収入のみの場合）を意識する方が多いでしょう。これは本人に所得税がかかるかどうか、配偶者控除が適用されるかどうかの目安として知られています。一方、社会保険の扶養は基準が異なり、目安として年収130万円未満（条件により106万円の壁が話題になることも）で判定されるケースがあります。

つまり、税金では扶養内でも、社会保険では扶養から外れることがあり得ます。さらにややこしいのが、会社の規模や働き方によっては、一定の条件を満たすとパート・アルバイトでも社会保険の加入対象になる点です。「年収の壁」だけでなく、週の所定労働時間や契約条件も確認しておくと安心です。



会社から加入を勧められたら、加入条件と手取り変化を確認する

会社が社会保険加入を勧める背景には、「法令上、加入対象になっている」「今後のシフトや契約が加入条件に近い」などの事情があることが多いです。加入条件に該当する場合、本人が希望していなくても原則加入が必要になるため、まずは自分が加入必須なのか任意なのかを人事・総務に確認しましょう。

次に見たいのは、加入した場合の手取りです。社会保険料が引かれる一方で、将来の年金額が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりするメリットがあります。

単純に「手取りが減る＝損」とは言い切れないため、月収・年収の見込み、働く期間、家計の状況をセットで考えることが大切です。できれば、加入後の給与明細シミュレーションを出してもらうと判断が早くなります。



社会保険に入った方が得になりやすいケースとは？

社会保険に加入すると保険料負担は増えますが、その分メリットもあります。たとえば厚生年金に加入すると、国民年金のみよりも将来の年金が増えやすく、長く働くほど差が出ます。また、健康保険には病気やけがで働けない場合の傷病手当金があり、万一のときの生活保障として心強い制度です。

さらに、会社が保険料の半分を負担する点も見逃せません。扶養内だと保険料負担はゼロでも、保障は家族の保険に依存しますが、社会保険に入ることで自分名義の保障が持てます。「今後も働く時間を増やしたい」「将来の年金も意識したい」「いざという時の手当がほしい」という方は、加入したほうが納得感が高くなりやすいでしょう。



扶養を外れても得になることはある

社会保険に加入すると、原則として社会保険の扶養から外れ、保険料負担が発生します。ただし、税金の扶養とは基準が異なるため、加入＝すべての扶養が即アウトとは限りません。

厚生年金による将来の年金増や、傷病手当金などの保障面は大きなメリットです。手取り減だけで判断せず、加入条件・収入見込み・働く期間を踏まえて、家計全体で得になるかを検討しましょう。



