

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した横野すみれ





1月19日（月）発売『週刊プレイボーイ5号』のグラビアに登場した横野すみれ。週プレでは、約1年半前に発売したセカンド写真集『No One』（集英社）以来の撮り下ろし！ 今回も完璧なプロポーションを全力で披露してくれた。何度でも、何度だって、見たくなる!!

【写真】横野すみれの撮り下ろしグラビア

＊ ＊ ＊

【次に狙っている資格は？】

――週プレでの撮り下ろしは、2024年6月に発売したセカンド写真集『No One』（集英社）以来になります。

横野 めっちゃ楽しかったです。衣装も全部かわいくて。お気に入りの衣装は......う〜ん、誌面扉ページで使われているピンクのランジェリーもかわいかったなぁ。

強いて1番を選ぶなら、髪の毛をちょっとおだんごにしているときに着た白いランジェリー。全体的にふわふわしていて、すごくいい雰囲気だと思うんですよね。

――今回、カメラの前に立つときに意識していたことは？

横野 週プレさんに初めて撮影してもらったのは、まだ18歳のとき。それから長くお世話になっているので、週プレさんの撮影は特にリラックスして臨めています。今回も自然体を意識していて、一番素に近かったと思います。

――撮影前のカラダづくりはどんなことをしましたか？

横野 ある程度肉感的で、女性らしいカラダを意識しました。特にお尻はプリプリになるようにトレーニングしました。

――これまでに週プレの表紙を3度飾ってくれていますが、全部お尻を見せたカットですよね。そんなタレントさん、なかなかいないです（笑）。

横野 お尻は私のチャームポイントでもあるので、うれしいです。でもまぁ、正面も頑張っているので、いつかその写真も使ってほしいですが......（笑）。

――本当に体形が変わらない。

横野 極端に太ることもないですね。体重計にあまり乗らないので、ボディクリームをカラダに塗っていて、「あれ、最近塗る量が増えたな」と思ったときが少し危険なサイン。そこからトレーニングのメニューを強化したりして、カラダを絞るようにしています。

――肌もめっちゃきれいです。

横野 ありがとうございます！ スキンケアはもちろんですが、代謝が良くなるように、日常的に汗をかくようにしているんです。お風呂もそうですし、昨年末からは朝に5kmのランニングも始めて。お尻を鍛えるために、階段を駆け上がるメニューも取り入れているんですよ。

――走るのは得意なんですか？

横野 誰も信じてくれないんですが、実はそうなんです。公式プロフィールの特技にも、「走るのが速い（50m、7.3秒）」って入れていますから。ちなみに高校生のときの記録です。

――プロフィールを見たら、お菓子作りも趣味なんですね。

横野 大阪にいたときに、お菓子作りの教室に通っていたんですよ。今でもケーキやシュークリーム、マカロンとか作りますよ。バレンタインデーは腕の見せどころで、たくさん作って事務所の皆さんやお世話になっている方々に配っています。今年は何を作ろうかな。

――とんかつ好きもずっと公言していますよね。

横野 一番好きな食べ物です。撮影を頑張ったときや誕生日などの記念日には、ご褒美的に大好きなとんかつ屋さんに行きます。行列店なので、並んで食べることも！

――今後の目標は？

横野 これまでと変わらず、お芝居の仕事を頑張りたいです。前は悪女が多かったですが、とにかくいろんな役柄に挑戦したいです。あと、ステージに立って歌う仕事も増えたらうれしいですね。

――何を歌うんですか？

横野 ソロ曲があるのでそれと、昭和歌謡が好きなので松田聖子さんの楽曲とか歌っています。

――私生活で挑戦したいことは？

横野 ピラティスインストラクターの資格を取ろうと思っていて。

――以前、難関の日本化粧品検定1級（コスメコンシェルジュ）の資格を取っていますよね。

横野 そうなんです。肌からボディメイクまでプロデュースできるようなスタジオをいつかやりたいなっていう夢もあって。女性だけではなく、ぜひ男性にも来てほしいですね。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／木部明美（PEACE MONKEY）

●横野すみれ

2000年12月12日生まれ 大阪府出身 身長160cm

○NMB48の元メンバー。ソロになってからは活動のジャンルを広げ、俳優、モデル、タレントとして高い人気を誇る。日本化粧品検定特級「コスメコンシェルジュ」の資格を取得。最新フォトブック『きみと、すみれ。』（ゼロイチファミリア）が発売中！

公式X【@yokono_sumire】

公式Instagram【@yokono_sumire】



横野すみれデジタル写真集『何度だって』 撮影／三瓶康友 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／三瓶康友