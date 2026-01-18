3児の母・小倉優子、子どもたちと作ったカップケーキ披露「ふんわりした仕上がりが完璧」「食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】タレントの小倉優子が1月17日、自身のInstagramを更新。子どもたちとカップケーキを作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「ふんわりした仕上がりが完璧」子どもたちと作ったカップケーキ
小倉は「メレンゲとバターを使ったカップケーキを焼きました」とつづり、焼き上がったカップケーキとともに、息子たち2人が泡だて器を使ってケーキを作る様子を公開。ふんわりときつね色に焼き上がっており、「長男も焼きたてを食べて『美味しい！朝ごはんに10個食べたい！』と言っていました」と子どもたちも満足の仕上がりだったと記している。
この投稿に、ファンからは「絶対に美味しい」「ママ譲りの才能ある」「息子くん達とお菓子作り楽しそう」「食欲そそられる」「ママとのおやつ作り素敵」「真剣に泡立てる姿に成長を感じる」「ふんわりした仕上がりが完璧」といった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、子どもたちとカップケーキ作り
◆小倉優子の投稿に反響
