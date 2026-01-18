LiSA、パンクな衣装＆網タイツで美脚スラリ「最高にクール」「唯一無二のオーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】歌手のLiSAが1月17日、自身のInstagramを更新。パンクスタイルの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「唯一無二のオーラ」網タイツで美脚スラリ
2026年がデビュー15周年イヤーのLiSAは「テレビアニメ『Angel Beats！』の劇中歌を務めさせてもらった15年前」「その当時からの一歩一歩の歩みを感じてもらえるような髪型と衣装で始まったこのデート（LiVE）」と思い出をつづり、片足に赤い網タイツ、制服風のパンクスタイルの衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。ミニ丈の衣装からは、スラリと長い脚がのぞいている。
「テーマは15年間戦い続けたLiSAの制服！どんなにボロボロになっても、解けたり破れても、楽しみながらパッチワークで繋ぎ縫い合わせて来た勲章」と衣装について説明を加えている。また「＠vizkage」と写真がフォトグラファーのVIOLA KAM氏によるものであることも記している。
この投稿は「最高にクール」「唯一無二のオーラ」「パンクなスタイルが似合いすぎ」「網タイツと制服の着こなしが神」「めちゃくちゃ似合う」「一目惚れした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆LiSA、パンクスタイルの衣装披露
◆LiSAの投稿に反響
