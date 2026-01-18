東京から九州では、このところ1月としては異例の暖かさとなっており、今日18日も春先の暖かさの所が多くなっています。しかし、20日(火)頃から強い寒気が南下すると急激に気温が下がり、21日(水)からは真冬の寒さに逆戻りする見通しです。この先は、寒暖の変化が激しいため、体調管理にお気をつけください。

今日18日も関東から九州は春先のような暖かさ

おととい16日と昨日17日の2日連続、東京都心で最高気温が15℃を超えるなど、東京から九州では、このところ1月としては異例の暖かさとなっています。





今日18日も、昨日17日ほどではないものの関東より西の地域では太平洋側を中心に気温が上がっており、春先のような暖かさが続いています。12時30分までの最高気温は、東京都心で13.4℃、大阪は12.8℃で、宿毛(高知)や枕崎(鹿児島)など、最高気温が18℃台、19℃台となっている所もあります。一方、北日本から北陸にかけては、上空の寒気の影響で気温の上がり方が鈍く、12時30分までの最高気温は、札幌でマイナス0.3℃、新潟で5.9℃となっています。

21日から真冬の寒さに逆戻り

東京から九州の季節外れの暖かさは、おおむね明日19日(月)まで。20日(火)頃から強い寒気が南下するため、21日(水)以降は真冬の寒さに逆戻りする見込みです。東京都心では、21日(水)から最高気温が10℃に届かない日が多くなり、名古屋から福岡では、20日(火)に一気に気温が低下したあとは厳しい寒さが続くでしょう。札幌や仙台、新潟も20日(火)頃から一段と寒さが厳しくなる見込みです。寒暖の変化が激しいため、体調管理にお気をつけください。

水道管凍結 注意と対策

21日(水)以降は、強い寒気の影響で厳しい寒さが長引くため、これまで対策が必要なかった地域でも、水道管凍結のリスクが高まるおそれがあります。「水道の凍結」を防止するためには、次のことが効果的です。



事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。水抜栓はいろいろな種類がありますので、あらかじめ使用方法を確認しておき、水抜栓の場所もチェックしておくと、水を抜く作業がスムーズです。

屋外で、むき出しになっている水道管やメーターを、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておきましょう。



それでも、もし、水道が凍結してしまった場合、凍結させたままにしておくと、水道管の破裂につながることもありますし、解氷のために、蛇口などに、直接、お湯をかけたりするのも危険で、禁物です。必ず、お住まいの自治体に相談するか、水道業者へ修繕作業を依頼してください。