今日18日 東京から九州は春先のような暖かさ 21日から真冬の寒さに逆戻り
東京から九州では、このところ1月としては異例の暖かさとなっており、今日18日も春先の暖かさの所が多くなっています。しかし、20日(火)頃から強い寒気が南下すると急激に気温が下がり、21日(水)からは真冬の寒さに逆戻りする見通しです。この先は、寒暖の変化が激しいため、体調管理にお気をつけください。
今日18日も関東から九州は春先のような暖かさ
おととい16日と昨日17日の2日連続、東京都心で最高気温が15℃を超えるなど、東京から九州では、このところ1月としては異例の暖かさとなっています。
21日から真冬の寒さに逆戻り
東京から九州の季節外れの暖かさは、おおむね明日19日(月)まで。20日(火)頃から強い寒気が南下するため、21日(水)以降は真冬の寒さに逆戻りする見込みです。東京都心では、21日(水)から最高気温が10℃に届かない日が多くなり、名古屋から福岡では、20日(火)に一気に気温が低下したあとは厳しい寒さが続くでしょう。札幌や仙台、新潟も20日(火)頃から一段と寒さが厳しくなる見込みです。寒暖の変化が激しいため、体調管理にお気をつけください。
水道管凍結 注意と対策
21日(水)以降は、強い寒気の影響で厳しい寒さが長引くため、これまで対策が必要なかった地域でも、水道管凍結のリスクが高まるおそれがあります。「水道の凍結」を防止するためには、次のことが効果的です。
事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。水抜栓はいろいろな種類がありますので、あらかじめ使用方法を確認しておき、水抜栓の場所もチェックしておくと、水を抜く作業がスムーズです。
屋外で、むき出しになっている水道管やメーターを、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておきましょう。
それでも、もし、水道が凍結してしまった場合、凍結させたままにしておくと、水道管の破裂につながることもありますし、解氷のために、蛇口などに、直接、お湯をかけたりするのも危険で、禁物です。必ず、お住まいの自治体に相談するか、水道業者へ修繕作業を依頼してください。