¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Û¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬3°Ì·èÄêÀï¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤ËPKÀï¤Ç¾¡Íø
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³)
¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÏÁ°È¾¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤âÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤é¤ºPKÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¹¶¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï1¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥ã¥ê¥¢¤ÎGK¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ì¥ï¥Ð¥êÁª¼ê¤¬1¿ÍÌÜ¤È2¿ÍÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÏ¢Â³¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÁË»ß¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï2¿ÍÌÜ°Ê¹ßÁ´°÷¤¬·è¤á¡¢4-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¤³¤ì¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢9ÅÙÌÜ¤Î3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Âç²ñ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ï8ÅÙÀï¤¤¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤ÇÌµÇÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª·è¾¡Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤¬¥»¥Í¥¬¥ë¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦3°Ì·èÄêÀï·ë²Ì
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢0-0¡ÊPK4-2¡Ë¥¨¥¸¥×¥È
¥»¥Í¥¬¥ë-¥â¥í¥Ã¥³