＜同居ストレス！原因は義妹…＞私たちより義妹優先の義両親「ないがしろにされてる」【第4話まんが】
私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚してから、しょっちゅう義両親を訪ねてきます。そのたび我慢して気を遣い、子どもたちに「お客さんが来ているから静かにね」と言い含めないといけません。義両親も「マリカに説教する」と言ってくれて、私たちの気持ちを分かってくれていると思っていました。しかしマリカさんが出産し、生後半年が経っても状況は変わらず……？
「実は前から思ってたんだよね〜。子どもたちが大きくなれば手狭になるって」そんなリョウの言葉に私は驚きます。もちろんリョウはここに一生暮らすつもりで、リフォーム費用を出したはず。「出ていくことを前から考えてた」なんて嘘です。
この家を出ていくことも辞さないというリョウの発言に、義両親は青ざめました。けれど義父は以前、私たちに向けてはっきり口にしていたのです。マリカさんに説教して、この状況をあらためさせると……。それは分かっているはずです。
もし義両親がマリカさんにガツンと言えないなら、家族でこの家を出ていく。
それがリョウの出した結論でした。
義両親は私たちが耐えている状況を知りながら、何も動いてくれなかったのです。
結局は私たち家族よりも、マリカさんやマリカさんが産んだ孫の方が可愛いのでしょう。
リョウは「どう考えても俺たちがないがしろにされてる」と、私の思っていることをそのまま口にしてくれました。
そのとき玄関のドアが開く音がして、いつものようにマリカさんがやってきました。
マリカさんもさすがに一瞬、私たちのただならぬ気配に驚いた様子だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「実は前から思ってたんだよね〜。子どもたちが大きくなれば手狭になるって」そんなリョウの言葉に私は驚きます。もちろんリョウはここに一生暮らすつもりで、リフォーム費用を出したはず。「出ていくことを前から考えてた」なんて嘘です。
この家を出ていくことも辞さないというリョウの発言に、義両親は青ざめました。けれど義父は以前、私たちに向けてはっきり口にしていたのです。マリカさんに説教して、この状況をあらためさせると……。それは分かっているはずです。
もし義両親がマリカさんにガツンと言えないなら、家族でこの家を出ていく。
それがリョウの出した結論でした。
義両親は私たちが耐えている状況を知りながら、何も動いてくれなかったのです。
結局は私たち家族よりも、マリカさんやマリカさんが産んだ孫の方が可愛いのでしょう。
リョウは「どう考えても俺たちがないがしろにされてる」と、私の思っていることをそのまま口にしてくれました。
そのとき玄関のドアが開く音がして、いつものようにマリカさんがやってきました。
マリカさんもさすがに一瞬、私たちのただならぬ気配に驚いた様子だったのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子