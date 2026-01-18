猛チャージの松山英樹が13位で最終日へ 金谷拓実、平田憲聖は20位
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の第3ラウンドが終了した。2022年大会覇者の松山英樹が7バーディ・2ボギーの「65」をマーク。首位と6打差のトータル6アンダー・13位タイに浮上した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
金谷拓実と平田憲聖はトータル5アンダー・20位タイ。米澤蓮はトータル4アンダー・32位タイ、金子駆大はトータル1アンダー・56位タイで最終日に臨む。トータル12アンダー・単独首位にデービス・ライリー（米国）。2打差2位タイにクリストファー・ゴッタラップ、ケビン・ロイ（ともに米国）、ハリー・ホール（イングランド）が続いた。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
