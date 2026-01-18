立憲民主党の野田佳彦代表が１８日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、浦野芽良バージニアアナウンサーから、公明党との新党「中道改革連合」について厳しい質問を受けた。

浦野アナは「言いづらいとは思うんですが、自民党議員のなかで誰が入りそうですか？」と直球で尋ねた。野田氏が「それを言っちゃかわいそうじゃないですか」とかわすと、浦野アナは「例えば石破前総理であったり。一緒にやっていけそうだと以前にもおっしゃっていましたが」と石破茂前首相の名前をあげた。

野田氏は「特定のお名前を出してということは…どうのとは申し上げられませんけれども。中道の動きによく理解されていらっしゃる方達というのは、複数というか、けっこういると思ってます」と自信があることをうかがわせた。浦野アナは「国民民主にも入って欲しかったというお気持ちは」とさらに質問。野田氏は「まだ欲しかったという過去形じゃなくて、まだ解散まで時間はあるし、公示まで若干時間はあるので粘り強く声かけしていきたいと思います」と今後も交渉していくことを話した。