1児の母・木村文乃、豚バラ＆サワラの豪華手料理に反響「料亭ですか」「盛り付けが完璧すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/18】女優の木村文乃が1月17日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付けが完璧」豚バラ＆サワラの豪華手料理
木村は食卓にずらりと並んだ手料理の写真を公開。「長芋と豚バラの海苔バター醤油炒め」「さわらの塩焼き」「蓮根の明太マヨ和え」「ほうれん草のおひたし」「五目ひじき」「お豆腐とねぎのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」とメニューも紹介しており、それぞれが彩りも美しく皿に盛り付けられている。
また、子どもの食事については「（熊の絵文字）氏作のお雑炊でパクパク食べておりました」と、夫が作ったと思われる雑炊だったこともつづっている。
この投稿にファンからは「盛り付けが完璧すぎる」「美しすぎてフードの撮影みたい」「すごすぎて声が出ちゃった」「体に優しい料理ばかり」「ボリューム満点」「器のセンスも素敵」「料亭ですか」などといった声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
