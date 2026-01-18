後藤真希、美肩眩しいオフショルコーデ披露「目が離せないほど美しい」「首から肩のラインが神」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】タレント・歌手の後藤真希が1月17日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダーを身に着けたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「首から肩のラインが神」オフショルコーデ
16日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（毎週金曜よる9時〜）に出演していた後藤。「ありがとうございました」と感謝の言葉とともに、白いオフショルダートップスとふんわりとしたギャザースカートのコーディネートを披露しており、華奢な肩のラインと美しいデコルテがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「目が離せないほど美しい」「オーラ凄い」「透明感がレベチ」「鎖骨のラインが芸術的」「首から肩のラインが神」「ただただ美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆後藤真希、オフショルトップスコーデ披露
◆後藤真希の投稿に反響
