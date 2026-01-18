LE SSERAFIMカズハ、美背中ざっくり白のキャミドレス姿公開「妖精みたい」「しなやかな背筋が本当に綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が1月17日、自身のInstagramを更新。美しいキャミソールドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】LE SSERAFIMメンバー「背筋が本当に綺麗」美背中ざっくりキャミドレス姿
カズハは、「Perfeita」（パーフェクト）と言葉を添えて、繊細なビーズが縫い付けられた白のキャミソールドレス姿でのショットを複数枚公開。座っているショットではわからないものの、背中部分が大きく開いており、後ろ姿のショットでは美しい背中のラインが際立っている。
この投稿に「妖精みたいに綺麗」「眩しすぎる美しさ」「背中のラインに見惚れる」「透明感がすごい」「芸術的」「しなやかな背筋が本当に綺麗」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMメンバー「背筋が本当に綺麗」美背中ざっくりキャミドレス姿
◆カズハ、キャミドレス姿披露
カズハは、「Perfeita」（パーフェクト）と言葉を添えて、繊細なビーズが縫い付けられた白のキャミソールドレス姿でのショットを複数枚公開。座っているショットではわからないものの、背中部分が大きく開いており、後ろ姿のショットでは美しい背中のラインが際立っている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿に「妖精みたいに綺麗」「眩しすぎる美しさ」「背中のラインに見惚れる」「透明感がすごい」「芸術的」「しなやかな背筋が本当に綺麗」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】