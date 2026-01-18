◆第３１回全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）

各都道府県の代表選手が出場し、学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競う。定刻の午後零時３０分に１区の高校生ランナーがスタートした。

宮城・仙台育英の鈴木大翔（３年）が１９分６秒（タイムはいずれも速報値）区間新記録で区間賞を獲得した。２４年に長崎・五島南の川原琉人（現順大２年）がマークした１９分３１秒の区間記録を大幅に更新した。

昨年１２月の全国高校駅伝優勝で１区区間賞の福島・学法石川の増子陽太（３年）がスタート直後からハイペースで引っ張り、ラストスパートで鈴木が増子に競り勝った。増子も従来の区間記録を大幅に超える好タイムで２位に続いた。

長崎・鎮西学院の内田涼太はレース中にトラブルが発生し、トップから８分以上も送れる２７分４５秒の最下位でぎりぎりタスキをつないだ。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）の５区で驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）は岡山県の３区、同４区で区間賞を獲得した早大の鈴木は千葉県の３区、同３区３位の国学院大の野中恒亨（ひろみち、３年）は静岡県の３区に登録され、各校のエースが直接対決する。

日本のトップレベルの社会人、大学生のほか、将来、有望な高校生、中学生が集う安芸路のレースは、ファンにとって見逃せない一戦だ。