１月１８日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、鮫島克駿騎手が乗った２番人気のクリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）が先手を奪い、直線でもうひと伸びして後続の追い上げを退けた。１馬身半差の２着に１番人気ロードスタニング（川田将雅騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に９番人気スピルイット（西村淳也騎手）が入った。勝ちタイムは２分３秒５（良）。Ｇ１を７勝したキタサンブラックの半弟、４番人気のラルクアンレーヴは１０着だった。

母ファンディーナは１７年の新馬戦で９馬身差で圧勝し、皐月賞でも１番人気（７着）に支持されるほど、怪物と呼ばれた牝馬。クリスレジーナは３番目の産駒だが、これで３頭全てが新馬勝ちとなっている。

鮫島駿騎手は「この血統ですし、厩舎やオーナーサイドが期待していた馬。クラシックまで残り短いですが、トップ戦線に乗せていきたいので、今日は結果にこだわったレースをしました。勝ち切れたことが何よりですし、アクシデントの多い血統なので、今後も無事にいってくれればと思います」と振り返った。