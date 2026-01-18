島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で１８日に指されているユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は、午後１時に対局が再開した。

福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑戦するシリーズの開幕局。立会人の畠山鎮八段は午前の福間の戦いぶりを「女流名人がいきましたね。かなり積極的にいって。（ＡＩの）数値的には少し下がった感じだけど、もちろんいけると見て強く主張しにいきましたね。『（２一）と金』を作って」と解説。西山については「ただ挑戦者の方も２筋に『と金』を作れるので。同じように主張して」と、ともに２筋の歩がカギになると捉えた。さらに「けっこうもう両者引かずにいってますよね。だからどっちも局面に自信を持っているんでしょうけど、気になるのは挑戦者が『（２四）馬』を作っているのでこれがどれくらい働くかですね」と午後の対局の展望を語った。

ＡＩ評価値、持ち時間（各３時間）の残りではいずれも福間が劣勢だが「女流名人が自信を持って強気でいってますし、ＡＩの評価値的には挑戦者に触れているんですけど、そういう意味ではやりたい手をやっている印象は持っていますね」と予想。３０分以上の考慮時間があったことについては「どこかでうっかりではないんでしょうけど、研究外の展開になったところはあると思います」と説明した。

残り時間は福間の１時間４２分、西山の２時間３分。夕方頃には終局する見込みだ。