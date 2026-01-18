婚約中に彼氏に浮気されたら許せませんよね。しかも浮気相手に挑発されたら、なにか言い返したくなるでしょう。今回は、彼氏を奪った生意気な後輩を撃退した話をご紹介いたします。

皮肉たっぷりに感謝を伝えた

「彼氏とは同じ職場で働いていて、結婚する予定でした。彼氏が後輩と浮気をするまでは……。後輩に手を出す彼氏もバカだけど、後輩も私と彼氏が付き合っているのを知ってたくせに関係を持ったんです。さらに彼氏は、後輩と結婚するとか言い出して……。

バカバカしくなってきたので、彼氏とはきっぱり別れることにしました。とはいえ精神的にしんどかったので、有給をとってしばらく実家に帰ろうとしたとき、後輩に『31歳で破談なんて私なら悲しくて無理！』『田舎でゆっくり傷心を癒してくださいね』と言われて、怒りが込み上げてきました。でも張り合うのも惨めだったため、『冷静に考えてみて？』『婚約者がいるのに浮気するような男よ？』『絶対にまた浮気するから』『こんなクソ男もらってくれて逆にありがとう』と言ってやりました。結局後輩と彼氏はうまくいかなかったみたい」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 職場の後輩に手を出すなんて最低です。後輩もまったく悪びれていないのが、腹立たしいですね。人の彼氏を奪ってマウントをとる女子が多いですが、浮気するような男を奪ってもなにも自慢できることはないと気づいてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。