Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(¼Ì¿¿¡§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í)¢¨¼Ì¿¿ºòÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹­Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)

Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹æË¤¡£¹â¹»À¸¤¬Áö¤ë7.0km¤Î1¶è¤Ç¤ÏµÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆÁª¼ê(ÀçÂæ°é±Ñ¹â)¤¬¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£1¶è¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤Î10km¤Î1¶è¤Ç¥È¥Ã¥×3¤À¤Ã¤¿Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀÁª¼ê(³ØË¡ÀÐÀî¹â)¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊÎË¸ÊÁª¼ê(À¾ÏÆ¹©¹â)¡¢Ä»¼è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏºÁª¼ê(Ä»¼è¾ëËÌ¹â)¤¬½¸·ë¡£¤È¤â¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»±ØÅÁ¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½øÈ×¤«¤éÁý»ÒÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¸³«¡£¿·ºÊÁª¼ê¤äÎëÌÚÁª¼ê¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£5kmÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿·ºÊ¤¬ÃÙ¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢Áý»ÒÁª¼ê¤ÈÎëÌÚÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬ÀèÆ¬Áè¤¤¡£»Ä¤ê1km¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁý»ÒÁª¼ê¤¬°ú¤­Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤ÇÈ´¤­ÊÖ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥¿¥¹¥­¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¶è´Öµ­Ï¿¤ò25ÉÃ¾å²ó¤ë19Ê¬06ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£2°Ì¤ÎÁý»ÒÁª¼ê¤Ï19Ê¬08ÉÃ¡¢3°Ì¤Î¿·ºÊÁª¼ê¤Ï19Ê¬24ÉÃ¤È3¿Í¤¬¿·µ­Ï¿¤ò½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£