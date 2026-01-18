¡ÚÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¡ÛÎëÌÚÂçæÆ¤¬°µ´¬¤Î¶è´Ö¿·¤ÇµÜ¾ë¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¹â¹»À¸¤Î1¶è¤Ï¾å°Ì3¿Í¤¬¿·µÏ¿¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹
¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)
Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹æË¤¡£¹â¹»À¸¤¬Áö¤ë7.0km¤Î1¶è¤Ç¤ÏµÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆÁª¼ê(ÀçÂæ°é±Ñ¹â)¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£1¶è¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤Î10km¤Î1¶è¤Ç¥È¥Ã¥×3¤À¤Ã¤¿Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀÁª¼ê(³ØË¡ÀÐÀî¹â)¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊÎË¸ÊÁª¼ê(À¾ÏÆ¹©¹â)¡¢Ä»¼è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏºÁª¼ê(Ä»¼è¾ëËÌ¹â)¤¬½¸·ë¡£¤È¤â¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»±ØÅÁ¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×¤«¤éÁý»ÒÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¸³«¡£¿·ºÊÁª¼ê¤äÎëÌÚÁª¼ê¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£5kmÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿·ºÊ¤¬ÃÙ¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢Áý»ÒÁª¼ê¤ÈÎëÌÚÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬ÀèÆ¬Áè¤¤¡£»Ä¤ê1km¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁý»ÒÁª¼ê¤¬°ú¤Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤ÇÈ´¤ÊÖ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤ò25ÉÃ¾å²ó¤ë19Ê¬06ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£2°Ì¤ÎÁý»ÒÁª¼ê¤Ï19Ê¬08ÉÃ¡¢3°Ì¤Î¿·ºÊÁª¼ê¤Ï19Ê¬24ÉÃ¤È3¿Í¤¬¿·µÏ¿¤ò½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£