¡¡¡þÂè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡¡¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå7¶è´Ö48¥¥í¡Ë
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡ÊµþÅÔ¡Ë1¶è¤Ç¶è´Ö1¡¢2¡¢3°Ì¤òÀê¤á¡¢º£½Õ¤Ë¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÊ¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢Ä»¼è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ1¶è¡Ê7¥¥í¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é3¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¡Ê10¥¥í¡Ë¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤Î28Ê¬20ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áý»Ò¤¬2¥¥íÉÕ¶á¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢½¸ÃÄ¤¬Áá¤¯¤â¤Ð¤é¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¿·ºÊ¤ÏÁý»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅÄ¤Ï¸åÊý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡5¥¥í¼êÁ°¤Ç¿·ºÊ¤¬ÃÙ¤ì¡¢ÀèÆ¬¤ÏÁý»Ò¤ÈµÜ¾ë¤ÎÎëÌÚÂçæÆ¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤Î2¿Í¤Ë¡£°ìÅÙ¤ÏÁý»Ò¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎëÌÚ¤¬ºÇ¸å¤ËÈ´¤ÊÖ¤·¤Æ¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î19Ê¬6ÉÃ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£Áý»Ò¤â¶è´Ö¿·¤Ê¤¬¤é2ÉÃÃÙ¤ì¤Î2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºÊ¤ÏÀèÆ¬¤«¤é8ÉÃÃÙ¤ì¤Î3ÈÖ¼êÄÌ²á¡£ËÜÅÄ¤Ï1Ê¬5ÉÃÃÙ¤ì¤Ç19ÈÖ¼êÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÎëÌÚÂçæÆ¡¡Áý»ÒÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºÊÁª¼ê¡¢ËÜÅÄÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ï´ãÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÁÀ¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§Áý»ÒÍÛÂÀ¡¡¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¿¤¹¤¤òÅÏ¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎëÌÚ·¯¤¬¥é¥¹¥ÈÀ¨¤¤Í¾Íµ¤½¤¦¤ËÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¥é¥¹¥È¤ò¶è´Ö¿·¤Ç¾¡¤Á¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç1²óÉé¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¼¡¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£